Какие звездопады ожидаются в этом году

Крупные метеорные потоки ожидаются с конца апреля по конец декабря, сообщает Zakon.kz.

Лириды появляются на небе с 15 по 29 апреля, но их пик относительно узок по сравнению со знаменитыми летними Персеидами и другими потоками.

Лириды были впервые зарегистрированы в 687 г. до н.э. , что делает этот метеорный поток одним из старейших зарегистрированных.

Если вы пропустите узкую вершину Лирид, есть еще много возможностей увидеть метеор, вот оставшиеся метеорные потоки 2023 года и их пиковые даты :

Акварииды

Аквариды — это метеорный поток, который возникает каждый год, когда Земля проходит через облако пылевых частиц, оставленных кометой Halley. Этот поток обычно проявляется с конца апреля до начала мая, а пик активности наблюдается 5-6 мая. Наблюдать Аквариды лучше всего в ночное время в местах с минимальным освещением и ясной погодой. В этот период можно наблюдать десятки метеоров в час, которые кажутся выходящими из созвездия Водолея.

Южные дельта-Аквариды

Южные дельта-Аквариды - это еще один метеорный поток, который возникает в результате взаимодействия Земли с пылевыми частицами кометы. Этот поток проявляется в июле и августе каждого года, но пик активности наблюдается 30-31 июля. Южные дельта-Аквариды обычно не настолько яркие, как Аквариды в мае, но наблюдать их можно в течение нескольких недель. Лучшие места для наблюдения - это те же, что и для Акваридов: места с минимальным освещением и ясной погодой. Метеоры, как правило, появляются из созвездия Водолея, но иногда могут быть видны и из других частей неба.

Альфа-Каприкорниды

Альфа-Каприкорниды - это еще один метеорный поток, который возникает в июле и августе каждого года, а пик активности обычно наблюдается 30-31 июля. Этот поток связан с кометой 169P/NEAT, и его метеоры медленнее и ярче, чем метеоры других потоков, таких как Персеиды или Лириды. Лучшее время для наблюдения Альфа-Каприкорнидов - это во второй половине ночи, когда созвездие Козерог, откуда появляются метеоры, находится высоко на небе. Общее количество метеоров в час может быть достаточно небольшим, но некоторые из них могут быть яркими и долго сохраняться на небе.

Персеиды

Персеиды - это наиболее заметный метеорный поток года, который проявляется каждый год в середине августа. Пик активности обычно наблюдается 12-13 августа. Этот поток связан с кометой Swift-Tuttle, и его метеоры обычно очень яркие, быстрые и длинные.

Лучшее время для наблюдения Персеидов - это в середине ночи, когда созвездие Персея, откуда появляются метеоры, находится высоко на небе. В пик активности можно увидеть до 100 метеоров в час, но и в другие дни августа можно наблюдать десятки метеоров в час. Персеиды очень популярны среди любителей астрономии, поскольку их метеоры обычно очень заметны и демонстрируют впечатляющие яркие следы на небе.

Ориониды

Ориониды - это метеорный поток, который возникает в результате взаимодействия Земли с пылевыми частицами от кометы Галлея. Поток проявляется в середине октября, а пик активности обычно наблюдается 20-21 октября.

Метеоры, как правило, очень быстрые и яркие, но количество метеоров, которые можно увидеть, может быть ниже, чем у других потоков. В пик активности можно увидеть до 20 метеоров в час. Однако Ориониды также известны своими яркими шарами света, которые называются "болидами", которые могут демонстрировать очень впечатляющие яркие следы на небе.

Южные Тауриды

Южные Тауриды - это метеорный поток, который проявляется в результате взаимодействия Земли с пылевыми частицами от кометы Энке. Поток возникает в конце сентября и продолжается до начала декабря, но пик активности обычно наблюдается 4-5 ноября.

Метеоры Южных Тауридов медленные и яркие, их обычно можно увидеть в количестве до 5-10 метеоров в час, но они могут продемонстрировать долгие яркие следы на небе.

Южные Тауриды, как правило, менее известны, чем некоторые другие потоки, но они могут предложить уникальный опыт для любителей метеоров, желающих наблюдать необычные явления на небе.



Северные Тауриды

Северные Тауриды - это метеорный поток, который возникает в результате взаимодействия Земли с пылевыми частицами от кометы Энке. Поток возникает в конце сентября и продолжается до начала декабря, но пик активности Северных Тауридов обычно наблюдается 11-12 ноября.

Метеоры Северных Тауридов, как правило, медленные и яркие, их обычно можно увидеть в количестве до 5-10 метеоров в час, но они могут продемонстрировать долгие яркие следы на небе.



Леониды

Леониды - это метеорный поток, который возникает в результате взаимодействия Земли с пылевыми частицами от кометы Темпеля-Татта. Поток возникает в середине ноября, а пик активности Леонидов обычно приходится на ночь с 17 на 18 ноября.

Метеоры Леонидов быстрые и яркие, их обычно можно увидеть в количестве до 10-15 метеоров в час, но в годы пиковой активности их количество может значительно увеличиться до сотен метеоров в час.

Леониды - это один из наиболее известных и ярких метеорных потоков, который может предложить уникальный опыт для любителей метеоров. В годы пиковой активности Леонидов наблюдение этого потока может стать настоящим зрелищем на небе.



Геминиды

Геминиды - это метеорный поток, который возникает в результате взаимодействия Земли с пылевыми частицами от астероида Фаэтона. Поток возникает в середине декабря, а пик активности Геминидов обычно приходится на ночь с 13 на 14 декабря.

Метеоры Геминидов быстрые и яркие, их обычно можно увидеть в количестве до 20-30 метеоров в час, но в годы пиковой активности их количество может достигать более 100 метеоров в час.

Важно отметить, что в этот период также происходит пик активности потока Урсиды, поэтому метеоры Урсидов могут конкурировать с наблюдением Геминидов.



Урсиды

Урсиды - это метеорный поток, который возникает в результате взаимодействия Земли с пылевыми частицами от кометы Туттла. Поток возникает в декабре, а пик активности Урсидов обычно приходится на ночь с 21 на 22 декабря.

Метеоры Урсидов медленные и яркие, их обычно можно увидеть в количестве до 10 метеоров в час, но в годы пиковой активности их количество может увеличиться до 50 метеоров в час.