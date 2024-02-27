Какие звездопады смогут наблюдать казахстанцы этой весной

Первый метеорный поток года – обильные Квадрантиды – любители звезд наблюдали уже в самом начале года. Теперь зрелищный метеорный поток, который их ожидает, это Лириды, будет в апреле. Пик его настанет 22-23 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации астрономов, Лириды представляют собой метеорный поток средней силы, который иногда может порадовать любителей звездопадов яркими болидами. К сожалению, в 2024 году Лириды достигнут своего пика за три дня до полнолуния, и большая часть метеоров, скорее всего, затеряется в ярком лунном свете.

Лириды: 22-23 апреля

Интенсивность: 18 метеоров в час

Освещенность Луны: 98%

Период активности: 14-30 апреля

Расположение радианта: созвездие Лиры

Родительское тело: комета C/1861 G1 (Тэтчер)

Где можно наблюдать: в обоих полушариях

Далее весной любителей ночного неба порадуют Эта-Аквариды: 5-6 мая. Как отмечают астрономы, в южных широтах при ясной погоде активность эта-Акварид может достигать 50 метеоров в час. К северу от экватора можно увидеть 10-30 “падающих звезд” в час. В этом году условия для наблюдений благоприятные: Луна не помешает наслаждаться метеорами всю ночь.

Эта-Аквариды: 5-6 мая

Интенсивность: 50 метеоров в час

Освещенность Луны: 5%

Период активности: 19 апреля - 28 мая

Расположение радианта: созвездие Водолея

Родительское тело: комета Галлея

Где можно наблюдать: в обоих полушариях

Ну, а далее падающие звезды можно будет наблюдать только в июле – Южные дельта-Аквариды: 30-31 июля.

Ранее мы писали про первый звездопад 2024 года.