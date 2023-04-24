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Законодательство РК

В Алматы задержали зачинщика драки у бара

В Алматы задержали зачинщика драки у бара Фото: Zakon.kz
Зачинщика ночной драки у бара задержали полицейские Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 апреля в полицию поступило сообщение о драке по улице Панфилова.

"В ходе разбирательства установлено, что ссора, переросшая в драку, произошла между двумя молодыми людьми. Гражданин С., 1985 года рождения, нанес несколько ударов по лицу гражданину К., 1986 года рождения. Подозреваемый задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания", – сказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РК. Следствие по данному факту продолжается.

В начале марта школьники в Алматы устроили массовую драку после футбола.

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Анастасия Стативкина
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