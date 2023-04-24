В Алматы задержали зачинщика драки у бара
Фото: Zakon.kz
Зачинщика ночной драки у бара задержали полицейские Алматы, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 23 апреля в полицию поступило сообщение о драке по улице Панфилова.
"В ходе разбирательства установлено, что ссора, переросшая в драку, произошла между двумя молодыми людьми. Гражданин С., 1985 года рождения, нанес несколько ударов по лицу гражданину К., 1986 года рождения. Подозреваемый задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания", – сказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РК. Следствие по данному факту продолжается.
В начале марта школьники в Алматы устроили массовую драку после футбола.
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