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Законодательство РК

Ущерб от интернет-мошенников составил 3 млрд тенге с начала года

Казахстан интернет мошенники ущерб сумма Фото: freepik
Начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай на традиционном брифинге ведомства рассказал, сколько денег казахстанцы потеряли от действий интернет-мошенников в этом году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы центра, с начала года зарегистрировано более четырех тысяч интернет-мошенничеств.

"В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму свыше трех млрд тенге".Жандос Суюнбай

Он отметил, что самым распространенным способом обмана остается Интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, в соцсетях и мессенджерах.

Также за последние несколько месяцев увеличилось количество мошенничеств, совершенных путем привлечения различных вложений и инвестиций.

Не теряют актуальности и телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов, это при том, что настоящие сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.

Для выявления и раскрытия таких преступлений, а также задержания организаторов и соучастников, полицейские реализуют целый комплекс мер. В качестве примера последних задержаний начальник центра сообщил, что в городе Алматы сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП г. Алматы выявлен Колл-центр интернет-мошенников.

"В ходе проведенной операции задержана группа из 24 граждан Республики Грузия".Жандос Суюнбай

Тем временем в Астане сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП г. Астаны по подозрению в совершении ряда интернет-мошенничеств задержан уроженец города Экибастуза, который создал страницу в соцсети "Instаgram", где разместил объявление о продаже шубы по низкой цене. Установлена его причастность к 26 аналогичным преступлениям, общий ущерб 4,2 млн тенге.

"Сотрудниками УКП ДП Шымкента за совершение интернет-мошенничеств задержана группа из числа жителей Тараза. Все арестованы. Указанные лица, похитив клиентскую базу фармкомпании "Health Time", производили звонки ее клиентам, сообщая о выигрыше автомобиля. Гражданам предлагалось оплатить налоги, которые перечислялись на счета в букмекерской компании "1Х бет".  Установлены 20 потерпевших, проводится работа по установлению других жертв мошенников".Жандос Суюнбай

По всем указанным фактам проводится расследование.

Представитель ведомства добавил, что в период с 18 по 20 апреля 2023 года на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-fraud", направленное на повышение эффективности мер по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

За 2022 год интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге.

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