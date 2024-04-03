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В Казахстане отказались от проведения военного парада

В Казахстане отказались от проведения военного парада, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 12:03 Фото: akorda.kz
В 2024 году в Казахстане 7 и 9 мая не будут проводить военные парады. В пресс-службе Министерства обороны (МО) озвучили причины такого решения, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения оборонного ведомства за 3 апреля:

"Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач".

В частности, как уточнили в пресс-службе МО, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Стоит отметить, что и в 2023 году в Казахстане не было парадов. Тогда это также было связано с экономией средств. 

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Анастасия Московчук
МО РК Казахстан
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