В Казахстане отказались от проведения военного парада

В 2024 году в Казахстане 7 и 9 мая не будут проводить военные парады. В пресс-службе Министерства обороны (МО) озвучили причины такого решения, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения оборонного ведомства за 3 апреля:

"Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач".

В частности, как уточнили в пресс-службе МО, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

Стоит отметить, что и в 2023 году в Казахстане не было парадов. Тогда это также было связано с экономией средств.