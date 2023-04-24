Советы юриста: как правильно давать деньги в долг, а главное, как получить их обратно, если не отдают

Не давай денег взаймы – и не будет вопросов. А вот случилось. Каким юридически выверенным маршрутом пойти, чтобы вернуть свое в кратчайшие сроки и не создать себе проблемы за свои же деньги, рассказал Zakon.kz юрист Максим Мостович.

Есть люди преступно неаккуратные и намеренно забывчивые в отношении личных долгов. С такими, говорят юристы, надо быть особенно осторожными – не только линчевание противопоказано, желательно не допускать даже малейших угроз в их сторону. Неосторожное слово даст повод обвинить кредитора в вымогательстве, а также затянет процесс возвращения одолженных денег. Некоторым это только на руку.

Понятно, что с такими людьми лучше не связываться. И если занимать, то лишь своим. Но как быть в таком случае – одалживал приятелю, знакомому, а в итоге нарвался на профессионального афериста? Как не дать раствориться с вашими деньгами и не попасться на провокацию, рассказывает наш эксперт, юрист Максим Мостович. Забегая вперед, скажем, что знающие люди советуют документировать долги. Ведь это полезно в любом случае – должен ты или тебе. А еще долг, закрепленный на бумаге, как и персонализация ответственности по нему, уже на стадии оформления обязательств может сбросить многих с не самыми чистыми помыслами. В общем, слово юристу.

Как правильно дать в долг

Есть мнение, что в долг нужно давать столько, сколько не жалко подарить. Передачу денег в долг нужно обязательно оформить в письменном виде. Лучше заключить договор займа, но подойдет и расписка, если заемщиком выступает физическое лицо.

Однако, на мой взгляд, предпочтительнее договор займа. Потому что в нем подробно указаны суммы, сроки передачи денег и их возврата, а также штрафные санкции в случае несвоевременного погашения долга. Здесь же будут зафиксированы точный адрес, номера телефонов и ИИН заемщика. Максим Мостович

Есть ли необходимость заверить отношения с должником нотариально?

Заверять расписку нотариально необязательно, она и так будет действительна. Однако при нотариальном заверении у вас будет дополнительный свидетель – нотариус, который может подтвердить сам факт написания расписки.

Также есть способ взыскания долга через нотариуса путем совершения исполнительной надписи. Исполнительная надпись – это распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной денежной суммы или истребования движимого имущества при условии, что есть письменное подтверждение от должника о наличии долга.

Правда, есть нюанс. Большой минус заключается в том, что эту надпись отменить гораздо проще, чем решение суда. В том числе путем направления жалобы с мотивированным обоснованием об отсутствии долга или несоответствии предъявленных сумм действительности. В таком случае оплаченная нотариусу пошлина за ее совершение возврату не подлежит. Время потрачено, но придется обращаться в суд за взысканием долга и идти по длинному пути.

Отменить надпись также можно в судебном порядке. Тем не менее, если исполнительная надпись не отменена, то она передается судебным исполнителям для исполнения.

Как вернуть одолженные деньги и не дать повода обвинить в вымогательстве?

Для этого нужно составить и направить должнику предельно корректное письменное требование о возврате долга с указанием конкретного срока возврата денег, если в расписке или в договоре такой срок отсутствует. Важно: требование не должно содержать каких-либо угроз и оскорблений.

Подается иск в суд по месту жительства ответчика. Пригодятся его адрес и номер телефона, а также ИИН, который он указал в документе при оформлении долга. После вступления решения суда в законную силу надо получить исполнительный лист и передать его судебному исполнителю.

"Я рекомендую обращаться к профессиональным юристам. В ходе процесса возвращения долга может возникнуть множество юридических аспектов. Ведь используя тонкости дела, грамотный специалист может развалить дело либо затянуть его на несколько месяцев или даже лет. А на это важно правильно среагировать". Максим Мостович

Взыскание долга на основании судебного приказа

Следует понимать, что есть строго установленный перечень дел. Если, допустим, вам кто-то из физических или юридических лиц задолжал, но при этом у вас отсутствует отдельное соглашение с должником о погашении долга с четко установленными сроками, судебный приказ вынесен не будет.

В разбираемых нами случаях дело будет скорее всего рассмотрено в порядке упрощенного письменного производства.

Возможен ли отказ в иске к должнику?

В практике масса случаев, когда могут отказать в иске. Могут начать с признания договора займа притворной или мнимой сделкой. Это когда стороны якобы имели в виду совершенно другую сделку, поэтому имели место иные правоотношения.

"Также могут установить, что сделка якобы была совершена с целью уклониться от ответственности перед третьими лицами. Нюансов масса и каждый случай индивидуален. В практике могут встречаться также факты поддельности подписи в договоре или расписке. Учитывая все это, я вновь рекомендую для надлежащей защиты своих прав обращаться к юристу". Максим Мостович

Суд принял сторону кредитора. Каковы дальнейшие действия по возвращению денег?

Наличие факта вынесения решения судом первой инстанции еще не означает, что должник сразу же его исполнит. Должник вправе его обжаловать в вышестоящем суде. И только после того, как апелляционный суд рассмотрит жалобу должника на решение суда, оно вступает в силу. И даже в этом случае вам следует обратиться в тот же суд, что вынес решение, и потребовать выдать исполнительный лист. О дальнейших действиях уже известно.

Документов нет, но есть свидетели передачи денег. Как быть в этом случае?

К сожалению, никак. Попробуйте обратиться в полицию по факту мошенничества. К слову, отсутствие денег у должника – это также не основание для отказа в исполнении обязательств.

Напомним, ранее Zakon.kz уже писал, в каких случаях можно передать долг.