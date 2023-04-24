В Узбекистане угонщику не понравился ВАЗ, он сдал авто в металлолом

Угонщик украл ВАЗ-2101 в Ташкентской области. Ему настолько не понравилась машина, что он сдал ее в металлолом, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 31 марта неизвестный угнал автомобиль "ВАЗ-2101", принадлежащий 69-летнему жителю Юкоричирчикского района. Автомобиль был припаркован возле дома с открытыми дверями и с ключом в замке зажигания, сообщает "Подробно".



Полицейские нашли подозреваемого 20-летнего мужчину, он находится под стражей.

По данным полиции, он снял госномера и продал автомобиль в качестве металлолома за 2 млн сумов (79,5 тыс. тенге). При проверке автомобиль нашли в разобранном виде.