"Помогайки" на страховом рынке: как не попасть на их уловки

В последние годы на страховом рынке Казахстана набирает популярность деятельность недобросовестных "помогаек", сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, чаще всего "помогайки" возникают при необходимости получения гражданами страховых выплат по обязательному автострахованию при дорожно-транспортных происшествиях. Суть их действий сводится к оказанию "посреднических" услуг для оказания якобы помощи в получении страховых выплат.

"На деле же "помогайки", не оказывая фактически юридических или консультационных услуг и вводя в заблуждение граждан, забирают себе до половины страховой выплаты, положенной по закону выгодоприобретателю. Пользуясь доверчивостью, недобросовестные "помогайки" обогащаются за счет граждан", – говорится в сообщении.

Как отметили в Агентстве, при этом такие недобросовестные услуги превратились в отработанную схему получения легких денег, где число людей, недополучивших законные выплаты, растет из года в год. В итоге деятельность "помогаек" не только наносит материальный ущерб гражданам, но и подрывает доверие к страхованию, поскольку "помогайки" создают видимость того, что без их помощи получить страховую выплату невозможно.

Нередки случаи, когда после ДТП со смертельным исходом "помогайки" обращаются к родственникам потерпевшего, обещая содействие в получении денег от страховой компании.

"Так, если у погибшего в ДТП были на иждивении дети или родители, по закону им положена страховая выплата в размере 2000 МРП, или 6,9 млн тенге (МРП на 2023 год – 3 450 тенге). "Помогайки", используя тяжелое моральное положение родственников, заключают с ними договор и оформляют доверенность на получение страховой выплаты. Посреднические услуги в данном случае сводятся к передаче документов от родственников пострадавшего в страховую компанию. Половину суммы или более "помогайки" оставляют себе, что является несоразмерной платой объему оказанных услуг", – рассказали в Агентстве.

В целях упрощения процесса получения страховой выплаты в 2022 году были внесены законодательные изменения, согласно которым все необходимые документы для получения страховой выплаты, в том числе сведения по выгодоприобретателям, можно получить от государственных органов дистанционно через ЕСБД путем обмена электронными данными. Это позволяет страховым организациям принять меры по определению иждивенцев погибшего лица, оказать помощь в сборе необходимых документов и выплатить им напрямую страховую выплату. Отмечаем, что за осуществление страховщиками страховых выплат комиссии и сборы не предусмотрены.

"При наступлении страхового случая страховая организация обязана произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные законом. При смертельных ДТП право на получение единовременной выплаты есть у иждивенцев умершего лица: детей или родственников, которые были у него на иждивении, лица, имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью пострадавшего", – говорится в сообщении.

За вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, законодательно на 2023 год установлены следующие размеры страховых выплат:

гибель – 2000 МРП - 6 900 000 тенге;

установление инвалидности:

– первой группы – 1600 МРП – 5 520 000 тенге;

– второй группы – 1200 МРП – 4 140 000 тенге;

– третьей группы – 500 МРП – 1 725 000 тенге;

– ребенок с инвалидностью – 1 000 МРП – 3 450 000 тенге;

увечье, травма или иное повреждение здоровья без установления инвалидности, – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300 МРП (не более 1 035 000 тенге).

Для получения положенного страхового возмещения наличие каких-либо посредников не требуется.

Близким родственникам потерпевшего необходимо обратиться в страховую организацию, где была застрахована ответственность потерпевшего, либо в страховую организацию виновника ДТП.

"В случае, если родственники потерпевшего не знают в какой страховой организации были застрахованы потерпевший, либо виновник, то информацию можно получить из Единой базы данных по страхованию (ЕСБД): через сайт www.mkb.kz либо обращения непосредственно в АО "Государственное кредитное бюро" по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 136, тел: 8 (727) 352-75-70", – говорится в сообщении.

Ранее председатель Ассоциации страховщиков Виталий Верёвкин рассказал, как избежать ошибок при получении страховых выплат.