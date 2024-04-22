Кто такие "страховые помогайки"

В последние годы на страховом рынке набирает популярность деятельность недобросовестных "помогаек". Чаще всего к их услугам граждане прибегают для получения страховых выплат по обязательному автострахованию при ДТП.

Как на самом деле действуют страховые посредники и почему казахстанцам лучше обратиться к страховому омбудсману, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



Одной из главных проблем страхового рынка Казахстана стала деятельность так называемых помогаек. Чтобы вызвать доверие, они могут представляться автоюристами, чем значительно портят репутацию последних. "Помогайки" пользуются неосведомленностью пострадавших граждан и вводят их в заблуждение о том, что самостоятельно получить страховую выплату от страховой организации – невозможно.

Схема "страховых помогаек"

Автостраховка – самый массовый страховой продукт. Неудивительно, что между водителями и страховщиками порой возникают споры о размерах выплат после ДТП. На почве конфликта интересов и появились посредники, предоставляющие услуги за определенные проценты от страховой выплаты.

Так называемые автоюристы выступают на стороне автовладельцев и через суд пытаются увеличить размер страховой выплаты после ДТП. Аргументация строится вокруг разницы при оценке стоимости деталей автотранспорта и (или) его ремонта. Действия и методы страховых посредников, на первый взгляд, эффективны. Суд может решить, что страховая компания должна произвести доплату. По данным судебного кабинета, ее размер, в случае успеха, составляет 10 или даже 20% от основной выплаты. Однако вознаграждение за услуги отдельных страховых посредников может достигать 30-50% от суммы страховой выплаты. Выиграв суд и отдав гонорар посреднику, автовладелец в лучшем случае не потеряет ничего, кроме времени. Чаще он лишается части страховой выплаты, которую получил бы без вмешательства третьих лиц.

При проведении процедуры заслушивания и по показаниям физических лиц в суде выгодоприобретатели сообщают о том, что им неизвестен институт страхового омбудсмана и они обращаются к посредникам на платной основе.

На деле же "помогайки", не оказывая фактически юридических или консультационных услуг и вводя в заблуждение граждан, забирают себе до половины страховой выплаты, положенной по закону выгодоприобретателю. Пользуясь доверчивостью, недобросовестные "помогайки" обогащаются за счет граждан. При этом такие их услуги превратились в отработанную схему получения легких денег, где число людей, недополучивших законные выплаты, растет из года в год. В итоге деятельность "помогаек" не только наносит материальный ущерб гражданам, но и подрывает доверие к страхованию, поскольку "помогайки" создают видимость того, что без их помощи получить страховую выплату сложно.

Нередки случаи, когда после ДТП со смертельным исходом "помогайки" обращаются к родственникам потерпевшего, обещая оказать содействие в получении денег от страховой компании. Так, если у погибшего в ДТП были на иждивении дети или родители, по закону им положена страховая выплата в размере 2 тыс. МРП, или 7,4 млн тенге (МРП на 2024 год – 3692 тенге). "Помогайки" заключают с ними договор и оформляют доверенность на получение страховой выплаты. Посреднические услуги в данном случае сводятся к передаче документов от родственников пострадавшего в страховую компанию. Половину суммы или более посредники оставляют себе, и это несоизмеримо объему оказанных услуг. Отмечу, что за осуществление страховщиками страховых выплат комиссии и сборы не предусмотрены.

Согласно пункту 4 статьи 817 Гражданского кодекса РК, доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (застрахованный выгодоприобретатель).

Обращаю внимание граждан, что при наступлении страхового случая страховая организация обязана произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством в сфере страхования. При смертельных ДТП право на получение единовременной выплаты есть у иждивенцев умершего лица: детей или родственников, которые были у него на иждивении, лица, имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью пострадавшего.

Согласно изменениям в законодательстве, с начала текущего года казахстанцы для урегулирования разногласий со страховщиками до обращения в суд должны обратиться к страховому омбудсману. То есть с 1 января 2024 года заявитель, у которого имеется неразрешенный страховой спор, должен в обязательном порядке обратиться к страховому омбудсману для его урегулирования. Данное нововведение существенно облегчило гражданам процедуру разрешения споров со страховыми организациями.

Какие вопросы рассматривает страховой обмудсман

Страховой омбудсман – это независимое в своей деятельности физическое лицо, деятельность которого направлена на разрешение страховых споров физических и юридических лиц со страховыми компаниями.

Страховой омбудсман рассматривает споры по всем классам добровольного и обязательного страхования. Но есть небольшое ограничение – сумма требований по спорам не может превышать 10 тыс. МРП, что составляет на 2024 год 36 млн 920 тыс. тенге.

Юридические лица, являющиеся субъектами среднего и крупного бизнеса, вправе обращаться к омбудсману только по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОГПО ВТС).

Страховой омбудсман рассматривает спор в течение двух месяцев и выносит решение. Решение страхового омбудсмана обязательно к исполнению страховщиком. При этом рассмотрение спора осуществляется омбудсманом безвозмездно, никаких пошлин оплачивать не нужно, нужно только подать заявление к омбудсману, если имеется страховой спор.

Как обратиться к страховому омбудсману

За три дня до обращения к страховому омбудсману заявителю необходимо уведомить страховую компанию об обращении. Это делается, чтобы предоставить страховой компании возможность урегулировать спор. Через три дня после подачи извещения в страховую компанию заявитель вправе подать заявление к омбудсману.

Заявление можно подать различными способами:

• передать напрямую в офис омбудсмана по адресу: город Алматы, ул. Рыскулбекова, д. 28/7, 2-й этаж;

• через страховую компанию;

• через сайт страхового омбудсмана;

• по электронной почте info@fomb.kz.

По результатам рассмотрения страхового спора страховой омбудсман выносит решение, которое направляется заявителю. Заявитель может согласиться с данным решением, и тогда страховая компания обязана исполнить его.

В то же время заявитель вправе не согласиться с решением страхового омбудсмана и подать иск в суд в отношении страховщика. В этом случае решение омбудсмана является необязательным для заявителя. При подаче иска необходимо приложить решение омбудсмана как документ, подтверждающий обязательное досудебное урегулирование спора у омбудсмана. Суд рассматривает спор на основании поступившего иска и приложенных документов.

Только 10-20% споров далее идут в суд, что позволяет потребителям страхового рынка в более простой форме и в кратчайшие сроки безвозмездно получить решение по страховому спору, которое может с высокой долей вероятности удовлетворить его. Хотя, конечно, имеются кейсы, по которым страховой омбудсман выносит решения об отказе.

Конечно, лучше не обращаться к сомнительным посредникам, которые активизировали свою деятельность на страховом рынке, лучше – урегулировать спор со страховым омбудсманом.