Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Контрабандой российского зерна промышляли костанайские предприниматели

АФМ Фото: pixabay
Сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области изобличили преступную деятельность группы лиц, которая занималась "серым" импортом зерна из Российской Федерации автомобильным транспортом и занижала объем ввозимого зерна, сообщает Zakon.kz

Эти люди экспортировали в Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге в 2021-2022 годы.

"При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге", - сообщили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается. 

3 апреля стало известно, что в Казахстан из России ввозили авто криминального происхождения. 

Читайте также

Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене

Цены на лапшу взлетели на 36% за год в Казахстане

Досаев: Многим застройщикам не понравится то, что мы собираемся предложить

Ирина Лукичева
АФМ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Ответил Стивену Кингу
Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? – Илон Маск ответил Стивену Кингу
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
В Казахстане с июля 2023 года можно будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
Назначены новые заместители председателя АНК
Назначены новые заместители председателя АНК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления