Контрабандой российского зерна промышляли костанайские предприниматели

Сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области изобличили преступную деятельность группы лиц, которая занималась "серым" импортом зерна из Российской Федерации автомобильным транспортом и занижала объем ввозимого зерна, сообщает Zakon.kz

Эти люди экспортировали в Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге в 2021-2022 годы.

"При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге", - сообщили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается.

3 апреля стало известно, что в Казахстан из России ввозили авто криминального происхождения.