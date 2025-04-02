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События

Спецоперация: изъята партия снюсов, которой хватило бы каждому второму казахстанцу

АФМ, цех по производству снюсов, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:09 Фото: АФМ РК
Сотрудники Департамента АФМ по Туркестанской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюсов), сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финмониторингу, в результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1 000 м² с ежедневным привлечением более 30 работников.

"Установлена вся схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в городах Астане, Алматы, Шымкенте и других регионах", – сказано в сообщении.

Из незаконного оборота изъяли более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонны табака (что эквивалентно 28,8 млн разовых доз), более 3,3 тыс. литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:09
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В АФМ отмечают, что эта продукция представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Ввоз, производство и распространение снюсов в Казахстане запретили в 2019 году.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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