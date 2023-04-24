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Мырзагали Айтжанов назвал 13 казахстанских боксеров, которые поедут на ЧМ-2023

Бокс Список сборной на ЧМ-2023 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов объявил список из 13-ти спортсменов, которые представят честь страны на предстоящем мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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Этой информацией поделилась пресс-служба казахстанской федераций бокса. Наши боксеры в эти дни заканчивают свои сборы в Шымкенте, и уже в конце недели прибудут в Ташкент, где 1 мая стартует мировое первенство. 

Таким образом, на ринг Ташкента выйдут: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Конкабаев (свыше 92 кг).


Медали будут разыграны в 13 весовых категориях, с участием более 600 боксеров из 104 стран мира. Представители свыше 10 боксерских держав отказалась от участия в данном мировом первенстве, в связи с бойкотом, из-за допуска боксеров России и Беларуси.   

Чемпионы нынешнего турнира получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составят 100 000 долларов, а за третье – 50 000 долларов. Завершится ЧМ-2023 по боксу 14 мая.

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