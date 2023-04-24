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Законодательство РК

Троих казахстанок эвакуировали из Судана

Судан, мир Фото: pexels
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что из-за вооруженного конфликта в Судане оттуда эвакуировали трех казахстанок, сообщает Zakon.kz.

Три казахстанки, находящиеся в Судане, покинули его в связи с вооруженным конфликтом. 

"Одна из них работала в системе ООН, она сейчас находится в Аддис-Абебе, в Эфиопии. И еще одна гражданка работала в японской компании, ее тоже силой японских дипломатов эвакуировали".Айбек Смадияров

С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения и может повлечь гражданскую войну. Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля. 

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