В США двигатель самолета загорелся во время полета

Пассажирка самолета сказала, что она слышала плач людей после того, как из-за возможного удара птицы загорелся двигатель, сообщает Zakon.kz.

Рейс авиакомпании American Airlines был вынужден вернуться в аэропорт после возможного удара птицы. Самолет Boeing 737-800 вылетел из Колумбуса. Один из членов экипажа сообщил о столкновении с птицей около 8 часов утра, сообщает Sky News.

На борту судна находились 173 пассажира и члены экипажа. Командиры экипажа приняли решение повернуть назад. Они благополучно посадили самолет.

"Рейс приземлился нормально и благополучно добрался до выхода на посадку под собственным управлением. Самолет был выведен из эксплуатации для технического обслуживания". American Airlines

Администрация Международного аэропорта имени Джона Гленна в Колумбусе сообщила, что аварийные бригады отреагировали на инцидент.



Пассажирка самолета рассказала, что она слышала, как "люди в самолете плакали" после того, как двигатель загорелся.





В прошлом месяце самолет SouthWest Airlines, направлявшийся с Кубы во Флориду, был вынужден повернуть назад после столкновения с птицами. Тогда самолет благополучно приземлился на Кубе, никто не пострадал. Некоторые пассажиры покинули самолет через аварийный выход на крыльях, а другие воспользовались надувными горками.