Двигатель пассажирского самолета в США загорелся во время полета

Пассажирский Boeing 767 авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса после возгорания двигателя вскоре после взлета, сообщает Zakon.kz.

По информации ABС7, экипаж зафиксировал неполадки после взлета, оперативно запросил возврат и, совершив круг над аэропортом, благополучно посадил самолет на взлетно-посадочную полосу.

"О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается. Причину возгорания выясняет Федеральное управление гражданской авиации США", – говорится в сообщении.

Момент возгорания попал на видео и мгновенно разлетелся по социальным сетям. На кадрах видно пламя, вырывающееся из одной из турбин Boeing. В это время самолет продолжает набирать высоту.

Boeing 767 catches FIRE MID-AIR



Delta plane makes EMERGENCY landing at Los Angeles International Airport



Video shows engine in FLAMES pic.twitter.com/A7SqLS0wym — RT (@RT_com) July 19, 2025

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