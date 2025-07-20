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Мир

Двигатель пассажирского самолета в США загорелся во время полета

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 15:26 Фото: Х/ABC7
Пассажирский Boeing 767 авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса после возгорания двигателя вскоре после взлета, сообщает Zakon.kz.

По информации ABС7, экипаж зафиксировал неполадки после взлета, оперативно запросил возврат и, совершив круг над аэропортом, благополучно посадил самолет на взлетно-посадочную полосу.

"О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается. Причину возгорания выясняет Федеральное управление гражданской авиации США", – говорится в сообщении.

Момент возгорания попал на видео и мгновенно разлетелся по социальным сетям. На кадрах видно пламя, вырывающееся из одной из турбин Boeing. В это время самолет продолжает набирать высоту.

Ранее стало известно о том, что Азербайджан готовит международный иск против России по поводу крушения самолета близ Актау.

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Андрей Дюсупов
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