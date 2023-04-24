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Глава Нацбанка рассказал Токаеву о развитии системы мгновенных платежей

Глава Нацбанка рассказал Токаеву о развитии системы мгновенных платежей Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за I квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Президента проинформировали о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.  

Галымжан Пирматов сообщил, что месячная и базовая инфляция демонстрируют снижение и формируются в соответствии с ранее представленными прогнозами регулятора. При этом инфляционные риски все еще остаются высокими, что требует сохранения текущих денежно-кредитных условий.         

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге.       

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

Ранее Токаев принял премьер-министра Чехии Петра Фиалу. 

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Пирматов Галымжан Нацбанк РК Токаев Касым-Жомарт
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