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Казахстан сам решает, какие отношения выстраивать с Россией - посланник ЕС

Казахстан Россия ЕС Фото: Zakon.kz
Международный специальный посланник ЕС Дэвид О'Салливан отметил, что ЕС не планирует налагать санкции на нашу страну, и Казахстан сам решает, какие отношения выстраивать с Россией, сообщает Zakon.kz.

Он выступил на пресс-конференции в Астане, где журналисты поинтересовались, будут ли налагать санкции на Казахстан, если наша страна не выдаст Владимира Путина Международному уголовному суду. 

"Мы признаем и знаем особый характер отношений между Казахстаном и ЕС, и нет никаких причин, чтобы мы налагали какие-то санкции на Казахстан. Мы не планируем. Мы выступаем против вторжения России в Украину. Это наш самый главный посыл. Казахстан сам решает, какие отношения выстраивать с Россией. Какой посыл донести до Путина. Мы считаем, что его действия полностью противоречат уставу ООН, это военные преступления - нападение на гражданских лиц и детей. Мы это абсолютно неприемлем. Но каждая страна сама решает, какого подхода придерживаться в этом отношении. Это в ответственность каждой страны". Дэвид О'Салливан

Казахстан ожидает визит президента России Владимира Путина в середине октября 2023 года.

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