Школьник сбил 4-летнего ребенка в Саркане
Фото: Zakon.kz
В Саркане 23 апреля вечером школьник сбил 4-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Жетысуской области, под колеса автомашины Honda Odyssey попал и погиб 4-летний ребенок.
Предварительно установлено, что иномаркой управлял несовершеннолетний.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
Автомашина изъята и помещена на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП.
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