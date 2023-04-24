Школьник сбил 4-летнего ребенка в Саркане

В Саркане 23 апреля вечером школьник сбил 4-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, под колеса автомашины Honda Odyssey попал и погиб 4-летний ребенок.

Предварительно установлено, что иномаркой управлял несовершеннолетний.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

Автомашина изъята и помещена на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП.

