Грузовик сбил насмерть 6-летнего ребенка в Астане
Фото: freepik
23 апреля 2025 года в Астане произошло ДТП, повлекшее смерть 6-летнего ребенка на велосипеде, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, 38-летний водитель, управлявший грузовиком Dongfeng, допустил наезд на 6-летнего велосипедиста во дворовой территории на улице Аль-Фараби.
В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм, сообщили в столичном полицейском департаменте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции города Астаны предупреждает водителей о необходимости строго соблюдать максимальную бдительность при движении во дворах и жилых зонах и требование дорожных знаков.
21 апреля двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript