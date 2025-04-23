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Происшествия

Грузовик сбил насмерть 6-летнего ребенка в Астане

ребенок на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 23:19 Фото: freepik
23 апреля 2025 года в Астане произошло ДТП, повлекшее смерть 6-летнего ребенка на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 38-летний водитель, управлявший грузовиком Dongfeng, допустил наезд на 6-летнего велосипедиста во дворовой территории на улице Аль-Фараби. 

В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм, сообщили в столичном полицейском департаменте. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции города Астаны предупреждает водителей о необходимости строго соблюдать максимальную бдительность при движении во дворах и жилых зонах и требование дорожных знаков.

21 апреля двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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