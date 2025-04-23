Грузовик сбил насмерть 6-летнего ребенка в Астане

23 апреля 2025 года в Астане произошло ДТП, повлекшее смерть 6-летнего ребенка на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 38-летний водитель, управлявший грузовиком Dongfeng, допустил наезд на 6-летнего велосипедиста во дворовой территории на улице Аль-Фараби.

В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм, сообщили в столичном полицейском департаменте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции города Астаны предупреждает водителей о необходимости строго соблюдать максимальную бдительность при движении во дворах и жилых зонах и требование дорожных знаков.

21 апреля двое подростков погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО.

