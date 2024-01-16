В Алматы объявлено штормовое предупреждение

В Алматы 17 января объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

ДЧС обратился к автовладельцам и пешеходам. Спасатели призвали быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.



Правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

"По возможности нужно отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 января 2024 года.