Аэропорт Шымкента заработал в штатном режиме

Ремонт взлетно-посадочной полосы закончили в аэропорту Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, в связи с завершением ремонта взлетно-посадочной полосы, который был запланирован по 29 апреля, с 00:00 24 апреля 2023 года аэропорт начал работать в штатном режиме.

"В целях обеспечения безопасности полетов ремонт проводится ежегодно", – говорится в сообщении.

16 марта стало известно, что аэропорт Шымкента проверит правительственная комиссия.

27 января премьер-министр РК Алихан Смаилов побывал с рабочей поездкой в Шымкенте, где в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала. Тогда он заявил, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.

