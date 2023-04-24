В результате аварии на трассе Алматы – Бишкек водитель попал в реанимацию

Водитель автомобиля Mercedes врезался в дерево в Алматинской области и оказался в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 24 апреля текущего года около 09:20. 61-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по трассе Алматы – Бишкек, на 33 км, не справившись с рулевым управлением, врезался в дерево.





Как рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области, в результате ДТП пострадал водитель. Его доставили с различными повреждениями в реанимационный отдел ЦРБ города Каскелена.

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