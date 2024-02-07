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Потасовка водителей на трассе Алматы – Бишкек попала на видео

потасовка водителей Фото: скриншот видео
Двое мужчин на проезжей части устроили потасовку в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Кадры инцидента попали в социальные сети 6 февраля.

"Полицией был установлен и задержан 36-летний уроженец Алматинской области. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований, для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента", – рассказал начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Задержанный свою вину признал, его водворили в изолятор временного содержания.

По данному факту было возбуждено уголовное производство в УП Карасайского района по признакам хулиганства.

Ранее в Алматы на видео попала драка пассажира и водителя.

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