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В результате аварии на трассе "Алматы-Бишкек" водитель попал в реанимацию

В результате аварии на трассе "Алматы-Бишкек" водитель попал в реанимацию Фото: pixabay
Водитель автомобиля Mercedes врезался в дерево в Алматинской области и оказался в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 24 апреля текущего года около 09:20. 61-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по трассе "Алматы-Бишкек" на 33 км, не справившись с рулевым управлением, врезался в дерево.


Как рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области, в результате ДТП пострадал водитель. Его доставили с различными повреждениями в реанимационный отдел ЦРБ города Каскелен.

В Саркане 23 апреля вечером школьник сбил 4-летнего ребенка.

Константин Вноровский
Алматинская область
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