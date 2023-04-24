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Парламент Британии проводит расследование в отношении премьера Риши Сунака

Парламент Британии проводит расследование в отношении премьера Фото: Instagram/rishisunakmp
Комиссар парламента Великобритании по стандартам продлил расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака, сообщает Zakon.kz.

Парламентская комиссия по стандартам страны расширит расследование еще по одному пункту, передает телеканал Sky News.

В опубликованном документе уточняется, что расследование было расширено в связи с параграфом 13 кодекса, согласно которому члены парламента не должны раскрывать подробности ведущихся проверок.

Расследование по вопросу декларации Риши Сунака началось 17 апреля. Офис британского премьера заявил, что начатое расследование парламента касается доли супруги премьера в компании, связанной с уходом за детьми.

Следствие пытается установить, сможет ли эта фирма получить выгоду от решения министерства финансов Великобритании расширить поддержку семьям с маленькими детьми.

Ранее заместитель премьер-министра - министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал в отставку из-за обвинений в буллинге.

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