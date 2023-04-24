В Иерусалиме водитель въехал в толпу, пять человек пострадали

В результате наезда на людей в Иерусалиме пострадали пять человек. Израильская полиция считает, что это был теракт, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль внезапно ускорился и наехал на людей на пешеходном переходе, передает Haaretz со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на улице Агрипас неподалеку от здания "Яд ле-Баним", где в это время выступал на церемонии Дня поминовения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Stmegi.com.

Пока сообщается о пяти пострадавших: среди них мужчина 70 лет получил тяжелые травмы, женщина в возрасте около 30 лет находится в состоянии средней тяжести, четверо ранены легко.









لحظة اطلاق النار على منفذ عملية الدهس بالقدس pic.twitter.com/NnForVNbRg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 24, 2023

Водителя застрелили полицейские.

"Я услышал, как несколько машин столкнулись друг с другом, я вышел на улицу и увидел людей, лежащих на земле, и машины одну за другой. Я услышал выстрелы и забежал внутрь, крикнув туристам, чтобы они спрятались со мной в магазине", – сообщил владелец магазина в этом районе, ставший свидетелем инцидента.

Имя водителя уже известно, это 39-летний житель квартала Бейт-Сафафа Хатем Негма, отец пятерых детей. Ранее он был неизвестен полиции.



На место происшествия прибыла полиция, обстоятельства происшествия выясняются.

8 апреля текущего года неизвестный в Тель-Авиве наехал на группу людей, находившихся на набережной, и открыл огонь по прибывшим на место полицейским.