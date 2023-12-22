Автобус въехал в группу людей: врачи рассказали о состоянии пострадавших

В результате наезда автобуса на людей пострадали семь человек, трое из них погибли до приезда скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Среди пострадавших в результате наезда автобуса на людей, которые стояли на остановку, есть ребенок. Об этом 22 декабря сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

"Трое взрослых госпитализированы в Городскую клиническую больницу №7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра. Четвертый пострадавший - ребенок 15 лет, госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №2 с диагнозом: перелом костей левой стопы. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая", - сообщила пресс-служба УОЗ Алматы.

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек.

По информации департамента полиции Алматы, пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара потеряла сознание и управление над транспортом.