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Законодательство РК

В Кокшетау в ДТП из-за пьяного водителя пострадали три человека

В Кокшетау в ДТП из-за пьяного водителя пострадали три человека Фото: pixabay
В результате ДТП в Кокшетау пострадали три человека, в том числе двое детей, передает Zakon.kz.

Авария произошла 23 апреля в городе Кокшетау на мосту по улице Сулейменова.

Водитель Toyota Camry 50, двигаясь в северном направлении, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mazda-323.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель автомашины Toyota Camry 50 находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. При проверке установлено, что данный гражданин годом ранее был лишен прав". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров (2 и 4 года) Mazda доставлены в областную многопрофильную больницу с различными травмами.

Автомобили водворены на специализированную штрафстоянку. Назначены экспертизы. По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Водитель автомашины Toyota водворен в ИВС.

Ранее водитель автомобиля Mercedes врезался в дерево в Алматинской области и оказался в реанимации.

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Константин Вноровский
Акмолинская область Кокшетау
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