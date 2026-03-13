Происшествия

Пьяный водитель спровоцировал аварию в Алматы: пострадали два человека

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 16:28 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали Zakon.kz детали случившегося.

Известно, что водитель, ставший причиной аварии, был доставлен на медосвидетельствование, где у него выявили среднее алкогольное опьянение.

По факту происшествия составлен административный протокол, водитель привлечен к ответственности.

"Пьяные водители представляют серьезную угрозу для безопасности на дорогах. Мы будем жестко реагировать на такие нарушения и призываем всех участников движения соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии опьянения".Глава Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан

10 марта водителям Алматы напоминали о важном изменении в фиксации нарушений ПДД. Читайте по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Читайте также
Жуткое ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург: водитель застрял в искореженной машине
23:14, 13 марта 2026
В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП
11:48, 28 августа 2025
Пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП в Семее: три человека пострадали
00:34, 09 декабря 2024
Читайте также
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
