Пьяный водитель спровоцировал аварию в Алматы: пострадали два человека

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали Zakon.kz детали случившегося.

Известно, что водитель, ставший причиной аварии, был доставлен на медосвидетельствование, где у него выявили среднее алкогольное опьянение.

По факту происшествия составлен административный протокол, водитель привлечен к ответственности.

"Пьяные водители представляют серьезную угрозу для безопасности на дорогах. Мы будем жестко реагировать на такие нарушения и призываем всех участников движения соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии опьянения". Глава Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан

