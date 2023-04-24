Юношеская сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии
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Как передает Федерация хоккея Казахстана, под конец первого периода счет в матче открыл Артур Гросс. На старте второго игрового отрезка Кирилл Ляпунов удвоил преимущество. В третьем периоде Александр Ким сделал счет 3:0, затем Кирилл Ляпунов увеличил отрыв, оформив дубль. Точку в матче поставил Адиль Бейсембаев. 5:0 – победа Казахстана.
Владимир Никитин сохранил свои ворота в неприкосновенности второй матч подряд.
Юношеский чемпионат мира по хоккею проходит во французском городе Анже.
Казахстан – Япония – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
- 1:0 - 18:44 – Гросс (Жусупбеков, Нуркенов)
- 2:0 - 20:28 – Ляпунов (Русланулы)
- 3:0 - 44:22 – Ким (Бейсембаев)
- 4:0 - 54:26 – Ляпунов (Русланулы)
- 5:0 - 58:55 – Бейсембаев (Нуркенов) ГБ
Вратари: Никитин – Кудо
Два дня назад сборная Казахстана по хоккею также разгромила сборную Южной Кореи в товарищеском матче.