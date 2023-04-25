Полиция выясняет, связано ли убийство юриста в Караганде с ее работой

В полиции выясняют, связано ли убийство юриста "АрселорМиттал" Ирины Эм с ее профессиональной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области разыскивают убийцу, который нанес женщине несколько ножевых ударов, а затем поджег квартиру с телом, передает КТК.

"Когда ее выносили, кровь не видела, она просто бледная была. Еще сказали, я чуть дальше стояла, типа сажей она была покрыта, ну, дым черный валил прям. Очень хороший человек, она добрейшая женщина. Она очень животных любила, и она безотказная, помогла". Соседка Галина Иванова

Тело 54-летней женщины обнаружили 23 апреля в обеденное время при тушении пожара в квартире по улице 40 лет Победы города Караганды.



Спасателей вызвали соседи. Жильцов экстренно эвакуировали. Только когда хозяйку вынесли из горящей квартиры, на теле обнаружили несколько ножевых ранений.

Ирина Эм несколько лет назад овдовела и с тех пор жила одна. По словам соседей, женщина вела тихую жизнь. Никакого шума не слышали и в день трагедии.

Женщина15 лет работала юрисконсультом в секторе трудовых отношений в службе по правовым вопросам "АрселорМиттал Темиртау".

В компании отмечают ее профессионализм и тоже отзываются как о добром и внимательном человеке. Что произошло в квартире и связано ли убийство с ее работой, теперь выясняют полицейские.

"По факту обнаружения трупа после пожара с признаками насильственной смерти, имевшего место в Шахтинске, зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК, то есть "Убийство". В настоящий момент сотрудниками полиции принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого". Официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров

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