Ребенок и женщина погибли в ДТП в Жетысуской области
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
На трассе "Алматы-Оскемен" в ДТП погибли два человека – женщина и ребенок, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло 24 апреля в Коксуском районе.
Водитель автомобиля Subaru Legacy на 190 км трассы "Алматы-Оскемен" не справился с рулевым управлением, и машина перевернулась.
"В ДТП погибли женщина и ребенок. Еще четверо пострадавших с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Среди госпитализированных трое несовершеннолетних". Пресс-служба ДП Жетысуской области
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.
Ранее в Кокшетау в ДТП из-за пьяного водителя пострадали три человека.
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