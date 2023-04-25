Ребенок и женщина погибли в ДТП в Жетысуской области

На трассе "Алматы-Оскемен" в ДТП погибли два человека – женщина и ребенок, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 24 апреля в Коксуском районе.

Водитель автомобиля Subaru Legacy на 190 км трассы "Алматы-Оскемен" не справился с рулевым управлением, и машина перевернулась.





"В ДТП погибли женщина и ребенок. Еще четверо пострадавших с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Среди госпитализированных трое несовершеннолетних". Пресс-служба ДП Жетысуской области

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.



Ранее в Кокшетау в ДТП из-за пьяного водителя пострадали три человека.