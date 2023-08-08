Женщина погибла в ДТП в Жетысуской области: ее ребенок находится в больнице

Фото: polisia.kz

В Жетысуской области на трассе опрокинулся автомобиль. Погибла женщина, ее ребенок находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, 8 августа на 235 километре трассы Алматы-Усть-Каменогорск автомобиль Mercedes Benz вылетел с дороги. Автомобилем управлял 39-летний мужчина. "На месте происшествия погибла 35-летняя супруга водителя. Также в больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнего ребенка", – говорится в сообщении. Начато досудебное расследование. Фото: polisia.kz Ранее смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез. Читайте также Члены ОПГ в Павлодарской области помогли бизнесменам скрыть 6,8 млрд тенге налогов

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