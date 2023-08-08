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Женщина погибла в ДТП в Жетысуской области: ее ребенок находится в больнице

Женщина погибла в жутком ДТП в Жетысуской области: ее двухлетний сын находится в больнице Фото: polisia.kz
В Жетысуской области на трассе опрокинулся автомобиль. Погибла женщина, ее ребенок находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, 8 августа на 235 километре трассы Алматы-Усть-Каменогорск автомобиль Mercedes Benz вылетел с дороги.  Автомобилем управлял 39-летний мужчина.

"На месте происшествия погибла 35-летняя супруга водителя. Также в больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнего ребенка", – говорится в сообщении. 

Начато досудебное расследование.

Женщина погибла в жутком ДТП в Жетысуской области

Фото: polisia.kz

Ранее смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез.

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Анастасия Стативкина
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