Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экологическая катастрофа в Атырауской области: нефть залила пастбища

Экологическая катастрофа в Атырауской области: нефть залила пастбища Фото: Zakon.kz
Нефтяное пятно площадью около 120 квадратных метров залило поля для выпаса животных в Махамбетском районе Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Местные жители уверены, что причиной разлива нефти стала заброшенная скважина, которая находится неподалеку от пастбищ Махамбетского района. Экологи и чиновники не спорят с этим, передает КТК.

Открытым остается вопрос: как нефть могла разлиться из неработающей скважины. Но ответа на этот вопрос пока нет. Однако экологи Атырауской области заявляют, что ликвидировать последствия экологической катастрофы должны чиновники.

"Это скважина К-3 на месторождении "Онтустiк Байменке", сообщили нам. Пришел ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности. Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат". и Сырым Тлегенов, заместитель руководителя департамента экологии Атырауской област

В акимате района пока ситуацию не прокомментировали.

В начале года президент Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма". Принятые меры ужесточают наказания за нарушения в области экологии.

Читайте также

Ребенок и женщина погибли в ДТП в Жетысуской области

Полиция выясняет, связано ли убийство юриста в Караганде с ее работой

Самолет компании Fly Dubai загорелся при взлете из Катманду

Мария Мельникова
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты по погребение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления