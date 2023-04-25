Экологическая катастрофа в Атырауской области: нефть залила пастбища

Нефтяное пятно площадью около 120 квадратных метров залило поля для выпаса животных в Махамбетском районе Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Местные жители уверены, что причиной разлива нефти стала заброшенная скважина, которая находится неподалеку от пастбищ Махамбетского района. Экологи и чиновники не спорят с этим, передает КТК.

Открытым остается вопрос: как нефть могла разлиться из неработающей скважины. Но ответа на этот вопрос пока нет. Однако экологи Атырауской области заявляют, что ликвидировать последствия экологической катастрофы должны чиновники.

"Это скважина К-3 на месторождении "Онтустiк Байменке", сообщили нам. Пришел ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности. Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат". и Сырым Тлегенов, заместитель руководителя департамента экологии Атырауской област

В акимате района пока ситуацию не прокомментировали.

В начале года президент Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма". Принятые меры ужесточают наказания за нарушения в области экологии.