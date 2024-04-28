Машина вспыхнула открытым пламенем на трассе в Атырауской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Атырауской области в Махамбетском районе произошел пожар в легковом автомобиле, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, огнеборцы потушили пожар в 21:04.
"Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС напоминает соблюдать правила пожарной безопасности на автомобильном транспорте", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы поздно ночью 28 апреля огнеборцы ликвидировали пожар на складе.
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