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Законодательство РК

Машина вспыхнула открытым пламенем на трассе в Атырауской области

автомобиль сгорел в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 01:36 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Атырауской области в Махамбетском районе произошел пожар в легковом автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, огнеборцы потушили пожар в 21:04.

"Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС напоминает соблюдать правила пожарной безопасности на автомобильном транспорте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы поздно ночью 28 апреля огнеборцы ликвидировали пожар на складе.

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Елена Беляева
МЧС РК Атырауская область Пожар 2024 год
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