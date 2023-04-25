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Павлодарец стал финалистом знаменитой интеллектуальной викторины "Своя игра"

Павлодарец стал финалистом знаменитой интеллектуальной викторины "Своя игра" Фото: t.me/svoyaigraofficial
Преподаватель павлодарского университета Валерий Есаулков вышел в финал популярной игры интеллектуалов на российском телевидении "Своя игра", сообщает Zakon.kz.

29-летний Валерий Есаулков прошел все отборочные этапы игры и дошел до финала. Для молодого преподавателя вуза это было дебютное участие в культовой передаче, пишет Pavlodarnews.

"Я давно смотрел эту передачу и интересовался ею. Заявку подал в конце 2019 года. После онлайн-отбора меня пригласили на съёмки весной 2021 года, но я не смог выехать из-за пандемии. Во второй раз меня пригласили в конце февраля этого года, и я поехал". Валерий Есаулков


В финальной битве знатоков Валерий встретился с учителем математики из Москвы, который победил в двух предыдущих играх, и редактор из Казани. В финальном состязании умов схлестнулись два преподавателя. Победа досталась россиянину.

Тем временем в Петропавловске победительнице в школьном конкурсе среди юных биологов вручили приз "в соответствии с тематикой", аппарат для измерения давления.

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