Бублик стал финалистом турнира в США

В полуфинале казахстанец, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, обыграл прошлогоднего чемпиона, 36-ю ракетку мира португальца Нуно Боржеша со счетом 6:3, 6:4. ️️️️️️️Соперники провели на корте 65 минут.

За выход в финал 27-летний Александр Бублик заработал 22 650 долларов призовых и 90 рейтинговых очков.

Final Feeling!



Alexander Bublik ends Nuno Borges’ 12-match win streak in Phoenix 6-3, 6-4 to advance to the final!#ATPChallenger | @aztennisclassic pic.twitter.com/uDScl8vYiZ