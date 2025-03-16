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Все о теннисе

Бублик стал финалистом турнира в США

Александр Бублик вышел в финал Челленджера АТР175 в Финиксе, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 07:29 Фото: Х/ATPChallenger
16 марта Александр Бублик вышел в финал Челленджера АТР175 в Финиксе, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале казахстанец, занимающий 82-е место в мировом рейтинге, обыграл прошлогоднего чемпиона, 36-ю ракетку мира португальца Нуно Боржеша со счетом 6:3, 6:4. ️️️️️️️Соперники провели на корте 65 минут.

За выход в финал 27-летний Александр Бублик заработал 22 650 долларов призовых и 90 рейтинговых очков.

В понедельник он поднимется минимум на три позиции в рейтинге АТР. А в финале турнира в Финиксе Александр Бублик сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

А у второй ракетки мира Иги Швёнтек сдали нервы после проигрыша россиянке Мирре Андреевой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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