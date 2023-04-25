Магнитные бури: как пережить энергетические штормы
Самые жесткие энергетические штормы настигнуть метеозависимых людей уже первого мая. Второй по силе воздействия день выпадет на седьмое число, пишет портал Vesiskitim.
Если человек чувствителен к смене погоды, то он может ощущать на себе изменения самочувствия. Начинает болеть голова, может меняться настроение и нарушаться его сон. Все это приводит и к тому, что обычный режим дня может нарушаться.
При этом специалисты отмечают: женщины в три раза более чувствительны к магнитным колебаниям. Представительницам прекрасного пола стоит поберечь себя и обратить внимание на прогнозы бурь.
Как облегчить воздействие энергетических штормов на здоровье и помочь себе: эксперты рекомендуют придерживаться простых, но важных правил.
- ограничение употребления спиртного, употребление жирной пищи, повышающей уровень холестерина, не переедать;
- употребление в пищу большего количества фруктов, богатых калием и магнием: изюм, абрикосы, клюкву, чернику, смородину, лимоны, бананы (они снижают уровень адлинарена в крови и облегчают сердечно-сосудистые заболевания); перед завтраком желательно выпивать стакан свежевыжатого фруктового или овощного сока.
- снизить физическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему;
- метеочувствительным водителям лучше не садиться за руль, поскольку в первые дни магнитной чувствительности наблюдается замедление реакции в четыре раза;
- при стрессе – прием успокаивающих средств;
- чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие;
- пить чай с малиной, мятой, земляникой, отвары с мелиссой, шиповником, зверобоем;
- чтобы разогнать сгустки крови и помочь сердечно-сосудистой системе, можно принять аспирин, но только при отсутствии противопоказаний.
Магнитные бури накроют Землю уже первого и второго числа. Дни солнечной активности по датам рассказали эксперты.