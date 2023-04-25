Магнитные бури: как пережить энергетические штормы

В начале мая специалисты обещают мощнейшие магнитные бури, которые обрушатся на землю уже с первых чисел. Как помочь организму пережить энергетическую активность солнца, расскажет Zakon.kz.

Самые жесткие энергетические штормы настигнуть метеозависимых людей уже первого мая. Второй по силе воздействия день выпадет на седьмое число, пишет портал Vesiskitim.

Если человек чувствителен к смене погоды, то он может ощущать на себе изменения самочувствия. Начинает болеть голова, может меняться настроение и нарушаться его сон. Все это приводит и к тому, что обычный режим дня может нарушаться.

При этом специалисты отмечают: женщины в три раза более чувствительны к магнитным колебаниям. Представительницам прекрасного пола стоит поберечь себя и обратить внимание на прогнозы бурь.

Как облегчить воздействие энергетических штормов на здоровье и помочь себе: эксперты рекомендуют придерживаться простых, но важных правил.

ограничение употребления спиртного, употребление жирной пищи, повышающей уровень холестерина, не переедать;

употребление в пищу большего количества фруктов, богатых калием и магнием: изюм, абрикосы, клюкву, чернику, смородину, лимоны, бананы (они снижают уровень адлинарена в крови и облегчают сердечно-сосудистые заболевания); перед завтраком желательно выпивать стакан свежевыжатого фруктового или овощного сока.

снизить физическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

метеочувствительным водителям лучше не садиться за руль, поскольку в первые дни магнитной чувствительности наблюдается замедление реакции в четыре раза;

при стрессе – прием успокаивающих средств;

чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие;

пить чай с малиной, мятой, земляникой, отвары с мелиссой, шиповником, зверобоем;

чтобы разогнать сгустки крови и помочь сердечно-сосудистой системе, можно принять аспирин, но только при отсутствии противопоказаний.

Магнитные бури накроют Землю уже первого и второго числа. Дни солнечной активности по датам рассказали эксперты.

