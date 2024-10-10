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Очень сильные магнитные бури обрушатся на Землю: сколько они продлятся

Сильные магнитные бури начнутся на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 09:39 Фото: xras.ru
Специалисты подтвердили свой прогноз о том, что после произошедшей на Солнце мощной вспышки на Землю обрушится мощная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

По информации ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, после двух рекордно сильных вспышек на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября и практически не вызвали на Земле значительных последствий, вспышка класса Х1,8, наблюдавшаяся утром 9 октября, сопровождалась крупным выбросом плазмы.

"Плазма выброшена точно по линии Солнце – Земля, а геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. По результатам математического моделирования видно, что данный выброс летит прямо на Землю с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает его ранний контакт с Землей произойдет уже сегодня. Плазменное облако обещает быть массивным – во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец", – написал он в Telegram.

Новые прогнозы, отмечает эксперт, подтверждают предварительные выводы исследователей.

"Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня, около полудня (ближе к вечеру по казахстанскому времени. – Прим. ред.), и продлятся магнитные бури, с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца суток пятницы, 11 октября. В субботу магнитные бури продолжатся, но уже менее интенсивными, слабого и среднего уровня, классов G1-2G. И только в воскресенье возмущения геомагнитного поля будут ослабевать и прекращаться", – указал Леус.

По его мнению, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая.

Сильные магнитные бури начнутся на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 09:39

Фото: xras.ru

Как пережить магнитную бурю, ранее рассказывала Елена Малышева.

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