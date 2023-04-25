Законность пребывания малолетних детей-иностранцев проверяют полицейские СКО

Сотрудники полиции Петропавловска выявили несколько квартир, где находились малолетние дети из соседней страны без необходимых документов, сообщает Zakon.kz.

Семь квартир установили полицейские Петропавловска, в которых содержались малолетние дети в возрасте от 5 до 15 лет, прибывшие из государства Центральной Азии, сообщает пресс-служба МВД РК.

"В связи с тем, что усматриваются признаки организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения, а также оказание иностранцам иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Казахстана, данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 394 УК РК, начато досудебное расследование". Пресс-служба МВД РК

В ведомстве отмечают, что каких-либо документов, подтверждающих законность пребывания детей на территории Казахстана, не имеется. В рамках расследования назначены экспертизы, проводится допрос установленных лиц. В том числе допрашивают детей.

В Уральске 24 апреля в одном из мусорных баков города был найден младенец. Малыша экстренно госпитализировали в городскую многопрофильную больницу. Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП города Уральска, после чего перенесен в ЕРДР по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".