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В Петропавловске спасатели вызволили из квартиры малолетнего ребенка

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 07:41 Фото: pexels
Жительница Петропавловска обратилась за помощью к спасателям. Входная дверь ее квартиры захлопнулась, а дома остался малолетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Выехавшие на вызов спасатели с помощью лестницы проникли в квартиру через окно.

Спасатели спасли ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 07:41

Фото: пресс-служба МЧС РК

Убедившись что с ребенком все в порядке, девочку передали матери.

Она сердечно поблагодарила спасателей.

Ранее в Талдыкоргане чуть не сгорел дачный дом.

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