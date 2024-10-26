В Петропавловске спасатели вызволили из квартиры малолетнего ребенка

Жительница Петропавловска обратилась за помощью к спасателям. Входная дверь ее квартиры захлопнулась, а дома остался малолетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Выехавшие на вызов спасатели с помощью лестницы проникли в квартиру через окно.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Убедившись что с ребенком все в порядке, девочку передали матери.

Она сердечно поблагодарила спасателей.

Ранее в Талдыкоргане чуть не сгорел дачный дом.

