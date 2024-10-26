В Петропавловске спасатели вызволили из квартиры малолетнего ребенка
Фото: pexels
Жительница Петропавловска обратилась за помощью к спасателям. Входная дверь ее квартиры захлопнулась, а дома остался малолетний ребенок, сообщает Zakon.kz.
Выехавшие на вызов спасатели с помощью лестницы проникли в квартиру через окно.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Убедившись что с ребенком все в порядке, девочку передали матери.
Она сердечно поблагодарила спасателей.
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