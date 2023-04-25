Роналду лишился второго шанса завоевать первый титул в Саудовской Аравии

Португальская звезда футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может остаться без трофеев в дебютном сезоне чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



Накануне, в полуфинале Кубка Саудовской Аравии, Роналду и его "Аль-Наср" проиграли "Аль-Вахде" со счетом 0:1. Тем самым, португалец не смог помочь своему коллективу сразиться за титул, и команда покидает турнир.

Три месяца назад "Аль-Наср" не смог преодолеть полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Иттихаду" – 1:3.







Фото: twitter/AlNassrFC_EN

Таким образом, у Криштиану осталось одна цель на этот сезон – "золото" чемпионата Саудовской Аравии. За 6 туров до конца первенства, клуб Роналду на 3 очка отстает от лидера турнирной таблицы "Аль-Иттихада", к тому же у главного конкурента на один матч меньше.

После смены главного тренера, "Аль-Наср" терпит второе поражение, а Роналду не отметился результативными действиями ни в одном из этих матчей. У португальца в нынешнем сезоне 11 голов и 2 паса в 14 играх.