Мусин: Инвестиции в сферу связи снизились на 28%

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 25 апреля заявил о росте темпов использования интернет-трафика в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин сообщил, что в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выходом бизнеса в виртуальное общение, то есть переходом экономической деятельности на платформенную модель.

"Со времен пандемии эта цифра достигла 1000 петабайт. За это время количество пользователей интернета в стране составило 90,9%. Растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в интернете. Указанные факторы являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи", – заявил спикер.

Вместе с тем, по его словам, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28%.



"По данным Международного бенчмарка, в такие государства, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сферу связи. А в Казахстане даже не хватает 200 миллионов долларов", – отмети Мусин.

Ранее он рассказал, когда будет улучшено качество Интернета в Казахстане.

