"Более пяти тысяч жалоб": казахстанцы недовольны Интернетом в стране

По словам премьер-министра Алихана Смаилова, в правительство поступило более пяти тысяч жалоб на качество Интернета как в селах, так и в крупных городах, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК обсудили нацпроект "Доступный интернет", который должен решить многочисленные вопросы, связанные с качеством и доступностью Интернета в городах и селах.

"К сожалению, этот пласт вопросов решается не системно и формально. С начала текущего года в Правительство поступило почти 5 тыс. жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. И значимая часть вопросов казахстанцев посвящена низкой скорости Интернета, его качеству. Помимо этого, поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже крупных городах. Много таких жалоб в Алматы, в столице. Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам?" Алихан Смаилов

У проверяющих инспекций, как отметил он, нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета. Они не могут его замерить на автодорогах, городах и сельской местности. Надо решать эти проблемы. Алихан Смаилов подчеркнул, что людей уже не устраивает просто наличие связи интернета.

"Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь население осуществляет полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы. Также хочу отметить, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%". Алихан Смаилов

Но, по его мнению, операторам проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать в дорогостоящую инфраструктуру. И эту ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый национальный проект. Основная его цель – обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G.

Он подчеркнул, что важно проводить информационно-разъяснительную работу населению о необходимости размещения оборудования сотовой связи в условиях городской инфраструктуры для улучшения качества связи и уменьшению радиофобии среди жителей. Также приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с.

Премьер-министр напомнил, что по поручению главы государства Казахстан должен стать Цифровым хабом с мощными центрами обработки данных и трансграничными оптоволоконными магистралями. На эти цели Нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд. тенге.

Он высказал ряд поручений министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину:

повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи;

определить детальную экспозицию инфраструктуры широкополосного Интернета до каждого населенного пункта по территории республики с конкретными показателями скорости траффика;



в кратчайшие сроки доработать нацпроект и внести в Администрацию Президента.

"Все должно быть учтено до мелочей с учетом запросов населения. Итоговый контроль оставляю за собой". Алихан Смаилов

На этом же заседании Багдат Мусин докладывал, когда улучшат качестве интернета в стране. По его словам, в городской местности совместно с акиматами уточнены места, где не ловит мобильный интернет и качество низкое. Проводится совместная работа. Операторы там устанавливают антенны – мачты. В текущем году 76 таких мест по Астане были уточнены, и в других городах такая же работа проводится. Качество мобильного интернета в этом году будет улучшено в городах.