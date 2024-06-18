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Бектенов о качестве связи и интернета: Жалобы от населения поступают регулярно

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 10:56 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал о жалобах казахстанцев на качество связи и интернета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что вопрос обеспечения качественной связью является стратегически важной задачей. Для ее решения в прошлом году был принят Национальный проект "Доступный интернет". Теперь перед Министерством цифрового развития стоит задача его реализовать.

"В результате выполнения всех мероприятий к 2027 году охват населенных пунктов и дорог сетями связи достигнет 100%. Причем население должно быть обеспечено высокоскоростным интернетом не менее 100 Мбит/с. На республиканских и основных областных дорогах должна быть качественная сотовая связь и мобильный интернет. Данная связь – это не только возможность для людей разговаривать или получать информацию. Это и предоставление новых сервисов, государственных и финансовых услуг, появление новых видов бизнеса", – сказал премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, государство не получит ожидаемого эффекта даже от самых технологически продвинутых проектов, если не будет скоростного онлайн-доступа к услугам и сервисам.

"Пока мы не можем говорить о повсеместном наличии качественного интернета. Жалобы населения по этому поводу поступают регулярно. Только за прошлый год поступило около 21 тыс. обращений с жалобами на качество связи, а за пять месяцев текущего года таких жалоб порядка 11 тыс. Причем речь идет не только о плохом интернете в отдаленных населенных пунктах, слабый сигнал мобильной связи и интернета наблюдается и в городах", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Более того, приграничные пункты пропуска имеют неустойчивую связь и интернет. Это задерживает прохождение потоков транспорта и людей на границе. Премьер-министр подчеркнул, что данную проблему необходимо решить оперативно.

"В связи с этим Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов на начальном этапе в трехмесячный срок нужно провести анализ по выявлению "белых пятен" по областным центрам и выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи. Далее необходимо масштабировать по всем населенным пунктам. В этой работе нужно обязательно учитывать поступающие обращения граждан, именно это поможет найти такие "белые пятна" в регионах", – поручил Олжас Бектенов.

Глава Кабмина напомнил, что в период паводковой ситуации в ряде регионов отсутствовала связь по причине проблем с электроснабжением и отключением базовых станций. В связи с этим поручил Министерству цифрового развития совместно с Комитетом национальной безопасности в месячный срок рассмотреть вопрос возможности использования спутниковых систем связи в период чрезвычайных ситуаций.

Контроль по исполнению поручений он возложил на своего первого заместителя Романа Скляра.

Ранее новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как улучшит качество связи в Казахстане.

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