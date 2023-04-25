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Законодательство РК

В неоднократном получении взяток подозревают транспортников ЗКО

В неоднократном получении взяток подозревают транспортников ЗКО Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование по фактам получения взяток должностными лицами Инспекции транспортного контроля по ЗКО, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, троих сотрудников инспекции подозревают в неоднократном получении взяток от гражданина "Т." за беспрепятственный проезд через передвижной пост транспортного контроля на автодороге Самара – Шымкент большегрузных автотранспортных средств с зерном, ввезенных из РФ с явным перегрузом.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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