В неоднократном получении взяток подозревают транспортников ЗКО

Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование по фактам получения взяток должностными лицами Инспекции транспортного контроля по ЗКО, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, троих сотрудников инспекции подозревают в неоднократном получении взяток от гражданина "Т." за беспрепятственный проезд через передвижной пост транспортного контроля на автодороге Самара – Шымкент большегрузных автотранспортных средств с зерном, ввезенных из РФ с явным перегрузом.

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