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Законодательство РК

Экс-начальника ДКНБ Алматы осудили на шесть лет

Экс-начальника ДКНБ Алматы осудили на 10 лет Фото: Zakon.kz
Приговором Алмалинского районного суда бывший начальник ДКНБ по городу Алматы, признан виновным в превышении власти и должностных полномочий , сообщает Zakon.kz.

Приговором суда он осужден по ст. 362 ч.4 УК к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет.

Также его лишили специального звания генерала-майора КНБ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

24 апреля экс-начальника линейного отдела полиции аэропорта Алматы осудили на шесть лет. Приговором суда Талгат Талипов признан виновным в превышении власти и должностных полномочий во время январских событий.

Ранее генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что в самый пик беспорядков в январе 2022 года почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

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