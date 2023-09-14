Осужденный за коррупцию экс-замакима ЗКО обжаловал приговор

Бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева признали виновным в превышении должностных полномочий. С приговором суда бывший чиновник не согласился и обжаловал его, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город", Ержан Балтаев обжаловал приговор 12 сентября. Материалы уже переданы судье. Дело будет рассматриваться в апелляционном суде ЗКО. Дата предварительного слушания еще не назначена.

В конце июля 2023 года в соцсетях появилась информация о задержании первого замакима ЗКО Ержана Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. 3 августа пресс-служба акима области сообщила об увольнении чиновника за "несоблюдение обязанностей и ограничений".

Уголовное дело в отношении Ержана Балтаева и первого зампредседателя правления "СПК Aqjaiyq" Артура Доскалиева завершилось 16 августа 2023 года, тогда суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Ущерб государству от их деяний составил 1,9 млн тенге. Приговором суда: Ержану Балтаеву было назначено наказание в виде штрафа в 2500 МРП или 8,6 млн тенге. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. А Артур Доскалиев должен был выплатить штраф в 1000 МРП или 3,4 млн тенге. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.