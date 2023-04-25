Зачем Казахстан сотрудничает с новой администрацией Афганистана

В кулуарах заседания правительства РК вице-премьер-министр и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал, почему Казахстан сотрудничает с новой администрацией Афганистана и бизнесменами, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что объем торговли Казахстана и Афганистана достиг 1 млрд долларов, что больше, чем с Азербайджаном и Туркменистаном.

"Поэтому, политика политикой, а экономика – экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать. У нас есть реальные перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идет на пользу нашему государству". Серик Жумангарин

В Афганистане уже открыли казахстанский торговый дом и назначили туда представителя, который будет координировать работу. Ведь Афганистан – большой и разноплановый.

"Необходимо изучать рынок, знакомиться с местными бизнесменами. Я хочу пригласить сюда афганских бизнесменов, провести здесь бизнес-форум. Чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности. В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, а недропользователей. Потому что достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались". Серик Жумангарин

Ранее Казахстан дал разрешение на аккредитацию дипломатов новой администрации Афганистана. В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение. Талибан – запрещенная в Казахстане террористическая организация.