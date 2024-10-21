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Поставки транзитом через Казахстан в Афганистан прорабатывают в правительстве двух стран

маршрут поставок из Китая в Афганистан через Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:50 Фото: gov.kz
Казахстан и Афганистан прорабатывают маршрут поставок из Китая в Афганистан через Казахстан. Об этом стало известно Zakon.kz после двусторонней встречи вице-премьера РК Серика Жумангарина и министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи, прошедшей 21 октября в Алматы.

В рамках специальных отраслевых панельных сессий на двусторонней встрече участники подробно обсудили актуальные вопросы логистики маршрута поставок товаров из Китая в Афганистан и обратно транзитом через Казахстан и возможности создания бесшовной логистики.

"Один из ключевых вопросов – обратная загрузка вагонов и контейнеров, необходимая для удешевления логистики. Для обратной загрузки вагонов казахстанская сторона провела анализ возможных товаров для импортных поставок из Афганистана в Казахстан", – отметил на встрече вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

В частности, Казахстан заинтересован в импорте фруктов и овощей, хурмы, фасоли и других продуктов питания. Управляющий директор АО НК КТЖ Бауыржан Урынбасаров предложил два варианта обратной загрузки порожних контейнеров и вагонов.

"С учетом сложностей возврата порожних контейнеров предлагаем афганской стороне рассмотреть возможности организации кругового движения поездов: то есть контейнеры с товарами из Китая идут в Казахстан и далее в Афганистан, там загружаются афганскими товарами, предназначенными для Китая, и уже через порт Карачи идут в Китай", – информировал Бауыржан Урынбасаров на встрече.

По его словам, вторым вариантом обратных поставок может стать вариант, когда железнодорожный состав доходит до Афганистана, загружается афганскими товарами и идет в Казахстан, где после разгрузки загружается казахстанскими товарами и отправляется в Китай.

маршрут поставок из Китая в Афганистан через Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:50

Фото: gov.kz

Также участники встречи, в целях увеличения объемов взаимного товарооборота до 3 млрд долларов США, обсудили необходимость разработки и подписания документов об автоперевозках и подкарантинной продукции для ее беспрепятственного импорта. Стороны обсудили возможность создания логистического хаба для афганских товаров для транспортировки по маршруту Китай – Казахстан – Афганистан. Отмечается, что это позволило бы значительно удешевить логистику перевозок. Со своей стороны, Серик Жумангарин предложил афганской стороне использовать мощности казахстанского сухого порта в Сиане, казахстанско-китайского логистического терминала в порту Ляньюнган, и в будущем – строящего терминала в сухом порту Урумчи.

"Мы можем упростить и наладить логистику, но для значительной интенсификации наших двусторонних отношений нам нужны промышленные кооперационные проекты", – подчеркнул вице-премьер Казахстана.

По итогам встречи стороны договорились организовать межрегиональный казахстанско-афганский форум, где провинции Афганистана и регионы Казахстана могли бы предметно обсудить и выработать взаимовыгодные кооперационные проекты.

В январе – августе 2024 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил 330,7 млн долларов США. Экспорт из Казахстана в Афганистан составил 316,5 млн долларов, включая муку, масло подсолнечное, природный газ и удобрения. Импорт из Афганистана достиг 14,1 млн долларов, основными его товарами являются минеральные воды, фрукты, соки и алюминиевые изделия.

21 августа 2024 года стало известно, что Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК.

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